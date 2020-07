Ritiro Napoli 2020: niente più Dimaro, gli azzurri andranno a Castel di Sangro

Con un comunicato ufficiale il Napoli ha annunciato che il ritiro per la stagione 2020/2021 non si svolgerà a Diamro-Folgarida

Come riporta un comunicato ufficiale apparso sul sito del Napoli, il club azzurro non effettuerà il classico ritiro estivo pre campionato a Dimaro-Folgarida. Insigne e compagni si ritroveranno in Abruzzo, più precisamente a Castel di Sangro.

“La ripresa delle competizioni ufficiali della corrente stagione sportiva 2019/2020 ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del ritiro collocato nel mese di luglio e ha conseguentemente impedito l’organizzazione di tale evento con l’abituale efficacia operativa conosciuta e apprezzata dalla società del Presidente Aurelio De Laurentiis e dalle migliaia di supporter azzurri di tutta Europa che da dieci anni frequentano questo meraviglioso angolo del Trentino.

Va sottolineato che la Val di Sole, come il resto del Trentino, è totalmente operativa e sta accogliendo, come in passato, gli ospiti che la scelgono per il periodo di vacanza come è avvenuto negli ultimi dieci anni da SSC Napoli e dai suoi tifosi.

In vista della stagione sportiva 2020/2021 il Napoli svolgerà un periodo di preparazione in Abruzzo a Castel di Sangro.

Nella stagione sportiva 2021/2022 la squadra tornerà ad effettuare il ritiro nel mese di luglio a Dimaro Folgarida | Val di Sole | Trentino”