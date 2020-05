Ritorno in Italia di Higuain, l’argentino è atteso entro sabato. L’attaccante bianconero dovrebbe lasciare il paese a breve

Gonzalo Higuain dovrebbe tornare in Italia. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, anche perché il contatto tra la società e il giocatore c’è stato, anche se si attenderà il suo ritorno fino a sabato, come riportato da Tuttosport.

Il Pipita non vuole assolutamente lasciare la Juventus, ma ci saranno tantissimi fattori da valutare. Inoltre il giocatore dovrà andare in quarantena per 14 giorni, come da indicazioni del Governo.