Giornata importante a Nyon: la UEFA si riunisce per decidere il futuro del calcio europeo a seguito dell’emergenza Coronavirus

Giornata di vitale importanza per il calcio europeo a Nyon. La UEFA si riunirà in conference call per decidere il futuro della stagione europea e non solo. Si cercherà di capire come fare per portare a termine la stagione, spostando l’Europeo e cercando di non far saltare il calendario internazionale. Tutti gli aggiornamenti.

Riunione Uefa LIVE:

Ore 10.00 – Inizia la prima riunione: Le riunione in programma sono 3: alle 10 quella tra UEFA, Leghe, club e calciatori, alle 13 tra la stessa UEFA e le Federazioni e alle 14 un Esecutivo straordinario.