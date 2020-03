River-Tucuman, Salvatierra: «Coronavirus più grande di noi» – VIDEO

Il vicepresidente dell’Atletico Tucuman, Salvatierra, ha commentato la decisione del River Plate di non giocare la gara

Enrique Salvatierra, vice presidente dell’Atletico Tucuman, ha commentato la decisione del River Plate di non scendere in campo per paura dell’epidemia Coronavirus. Le sue parole.

«Tutti possono avere un’opinione sul fatto che non si giocherà contro il River. Parliamo di un problema (il coronavirus) di portata mondiale e più grande di noi. Tutti la possono pensare in un certo modo. Noi abbiamo fatto il nostro dovere adempiendo agli obblighi legali».