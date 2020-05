Rizzoli: «Via libera ai cinque cambi purchè fatti in tre slot»

Il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli, ha parlato della possibilità di introdurre i cinque cambi in Italia

Nicola Rizzoli, intervenuto ai microfoni di Sabato Sport su Rai Radio1, ha parlato della possibilità di introdurre i cinque cambi in Serie A. Queste le sue parole.

CINQUE CAMBI – «La possibilità dei cinque cambi? Da un punto di vista regolamentare è importante che non possano essere utilizzate dagli allenatori strategie per perdere tempo, mantenendo la possibilità di fare questi cinque cambi in soli tre slot. Da un punto di vista tecnico non sta a me giudicare. È un’opportunità dovuta al rischio di infortuni per le tante partite che si dovrebbero giocare in un arco temporale ristretto, con match ogni quattro giorni. Ma saranno la Federazione e le leghe a decidere se accettare la novità»