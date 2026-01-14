Robinio Vaz Roma, l’attaccante saluta il Marsiglia: l’emozionante lettera social – FOTO

Connect with us

Robinio Vaz Roma, l'attaccante saluta il Marsiglia: l'emozionante lettera social

2 ore ago

Robinio Vaz

Robinio Vaz Roma, l’attaccante saluta il Marsiglia: l’emozionante lettera social del calciatore trasferitosi in giallorosso

In attesa dell’ufficialità del suo trasferimento alla Roma, ma dopo aver svolto le visite mediche di rito e dopo aver posto la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi, l’attaccante francese Robinio Vaz ci ha tenuto a ringraziare e a salutare il Marsiglia e i suoi tifosi attraverso una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram.

IL MESSAGGIO – «Marsigliani

È ora di scrivere queste poche parole.

Prima voglio ringraziarti. Grazie alla società, allo staff, ai miei compagni di squadra, e in particolare a voi marsigliesi per l’amore, il supporto e l’energia che mi avete dato durante questo percorso.

Indossare questa maglia è stato un orgoglio e un’esperienza che mi ha aiutato a crescere sia dentro che fuori dal campo. Conserverò ricordi forti di ogni momento trascorso qui.

Oggi si apre un nuovo capitolo per me. Questa è una decisione importante per il resto della mia carriera, presa con rispetto e apprezzamento per ciò che ho vissuto a Marsiglia.

Grazie di tutto. Vi auguro il meglio per il futuro.

A presto💙🤍
Robinio Vaz»

Il calcio del giorno

