Robinio Vaz Roma, l’attaccante è arrivato in Italia: inizia l’avventura in giallorosso del classe 2007 – FOTO

Robinio Vaz Roma, l’attaccante è atterrato in Italia: è iniziata l’avventura in giallorosso del classe 2007 ex Marsiglia – FOTO

L’attesa è finita e i dubbi sono stati spazzati via: il calciomercato della Roma batte il suo primo, importante colpo di gennaio. Il nome che accende l’entusiasmo della piazza giallorossa è quello di Robinio Vaz. La trattativa lampo ha trovato la sua conclusione positiva nella giornata di oggi, sancendo il passaggio del talentuoso attaccante dall’Olympique Marsiglia alla corte dei capitolini. La dirigenza romanista ha lavorato con decisione, definendo ogni dettaglio dell’operazione sia con il club francese che con l’entourage del ragazzo, bruciando le tappe per regalare subito il rinforzo richiesto.

Le cifre dell’affare

L’accordo è stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La Roma verserà nelle casse dell’OM una cifra importante, pari a 25 milioni di euro (bonus compresi). Un investimento massiccio per un ragazzo nato nel 2007, che testimonia quanto la proprietà creda nelle qualità di questo prospetto internazionale, considerato uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione per tecnica e rapidità.

Lo sbarco e le visite mediche

Dalle parole ai fatti: Robinio Vaz è appena atterrato in Italia. Il giocatore è arrivato nella Capitale poche ore dopo la stretta di mano tra i club, pronto a immergersi immediatamente nella sua nuova realtà. L’agenda è già fitta: nella mattinata di domani sono in programma le visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del club. Una volta superati i test fisici, arriverà la firma sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi.

Un’arma in più per Gasperini

La Roma accoglie così il suo attaccante del presente e del futuro. Vaz non sarà solo una scommessa a lungo termine, ma una risorsa pronta all’uso per Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese avrà a disposizione una nuova freccia per il suo arco offensivo. Gasperini, noto per la sua capacità di plasmare i diamanti grezzi e trasformarli in campioni, è pronto a inserire subito il francese nelle rotazioni per affrontare la seconda parte di stagione con rinnovata ambizione.