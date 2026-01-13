Mercato Roma, tutto fatto per Robinio Vaz! Il giovane attaccante atteso in Italia già in serata

Mercato Roma, accordo chiuso per Robinio Vaz: il giovane talento brasiliano atteso in Italia già questa sera

Robinio Vaz è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante brasiliano, classe 2007 e attualmente al Marsiglia, è atteso in serata nella capitale per completare le ultime formalità previste prima dell’annuncio ufficiale. Il club giallorosso si prepara così a chiudere un’operazione che nelle ultime ore ha subito un’accelerazione decisiva. Lo riporta Di Marzio.

I termini dell’accordo tra Roma e Marsiglia restano quelli già definiti: un investimento complessivo da 25 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra importante che testimonia la forte convinzione della società nei confronti del giovane talento, considerato uno dei profili più promettenti della sua generazione.

Determinante per la buona riuscita della trattativa è stato l’intervento di Frederic Massara, che nei giorni scorsi ha condotto un blitz decisivo per trovare l’intesa con il club francese, gli agenti e la famiglia del giocatore. La Roma si appresta così ad accogliere un rinforzo strategico, un investimento mirato non solo a rafforzare il presente ma anche a costruire il futuro del progetto giallorosso.

