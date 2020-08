Rodri: «Siamo più forti del Real, il nostro obiettivo è vincere la Champions»

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League. Queste le sue parole riportate da TMW.

«Siamo concentrati sulla vittoria della Champions League, era ed è il nostro obiettivo principale. Non vediamo l’ora che arrivi la partita di domani, è passato molto tempo dall’andata ma abbiamo pensato molto a questo momento. La squadra è in salute e in forma, ma sarà difficile: partiamo dall’1-2 dell’andata, se giocheremo bene avremo molte possibilità di passare il turno. Col Real però non ci possiamo rilassare, anche con 4 reti di vantaggio. Hanno personalità, ma noi ne abbiamo di più. Siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo, altrimenti restano solo opinioni. Questa competizione è molto importante per il club e per tutti noi, non l’abbiamo mai vinta. È il nostro obiettivo principale e bisogna fare un passo alla volta, fino alla finale. Ne abbiamo già vinte due in questa stagione. È stato un anno incredibile, ho imparato tanto e sono cresciuto».