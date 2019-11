Rodwell Parma, ecco la decisione dei crociati sul tesseramento dell’inglese

Rodwell Parma, arriva la decisione dei crociati sul possibile tesseramento del calciatore inglese, già provato dalla Roma

Dopo aver tentato, senza fortuna, di essere tesserato dalla Roma, Jack Rodwell ci ha riprovato col Parma. La settimana d’allenamenti a Trigoria non aveva convinto i giallorossi, e così l’inglese ha tentato la medesima via in Emilia.

Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, fa sapere la decisione finale che la squadra crociata ha preso sul centrocampista. Il club gialloblù ha deciso, allo stesso modo dei capitolini, di non tesserare il giocatore dopo aver riscontrato qualche problema fisico di troppo.