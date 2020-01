Roma, a tutto Pellegrini: «Fonseca? Tra i migliori al mondo. Gli obiettivi…»

Roma, parla Pellegrini: «Fonseca è secondo me tra i cinque migliori allenatori al mondo. Obiettivo Champions ed Europa League»

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del numero 7 giallorosso:

«Vincere a Roma? Vincere è difficile dappertutto. L’unica cosa che si può fare per vincere è lavorare, essere seri, professionali e creare un clima positivo tanto forte da resistere alle pressioni esterne. Fonseca? Secondo me è tra i cinque migliori al mondo. Non solo dal punto di vista tecnico, anche per il suo carattere. Obiettivi? La Champions League da raggiungere e l’Europa League».