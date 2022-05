Roma, Abraham: «Stagione fantastica, ma dobbiamo vincere la Conference»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato in vista della finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord

STAGIONE – «È stata una stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, siamo in finale e per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto».

CONFERENCE – «I tifosi te lo fanno capire ogni giorno. Per un club cosi importante e con questa storia la bacheca dovrebbe vantare molti più trofei, con questi tifosi, per i giocatori che hanno vestito questa maglia. Essere qui e avere la possibilità di giocarmi una finale con la Roma puoi solo immaginare cosa possa significare».