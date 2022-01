Roma, Adani: «Il ritorno di Pellegrini ridarà coraggio ai giallorossi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lele Adani ha parlato del momento della Roma in vista della partita contro il Milan

Lele Adani, ex calciatore e ora commentatore sportivo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della Roma in vista della partita di questa sera contro il Milan.

PELLEGRINI – «La Roma ha cercato sicurezze abbassando il baricentro. A volte anche troppo, rinunciando al percorso che aveva intrapreso. Ma con il ritorno di Pellegrini, credo possa avere un pizzico di coraggio in più nel palleggio, senza andare sempre in verticale. E nel frattempo, gli accorgimenti di Mou hanno liberato Zaniolo: da seconda punta ha meno vincoli tattici, può concentrarsi sulla fase offensiva. Mentre Veretout può trasformarsi in trequartista d’assalto, quando i giallorossi ripartono. Ecco, posso aspettarmi una buona partita della Roma, come quella fatta a Bergamo contro l’Atalanta».