Roma, alla ripresa turnover e spazio ai giovani: il piano di Fonseca

La Roma studia il piano per far bene alla ripresa. Fonseca ha intenzione di dare più spazio ai giovani e di far maggior turnover

Maggior spazio ai giovani e più turnover: è questo il piano che la Roma attuerà all’eventuale ripresa del campionato. Fonseca ha tanti ragazzi che scalpitano, che vogliono giocare di più. Come spiega La Gazzetta dello Sport, potranno avere maggior spazio i talenti già in rampa di lancio come Villar e Perez.

Il tecnico portoghese, inoltre, attuerà spesso il turnover per il caldo e per le gare ravvicinate. Così, dunque, molti giovani potranno avere lo spazio che fino a inizio marzo non hanno avuto.