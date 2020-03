Roma, Alberto Aquilani utilizza Instagram per ricordare la notte del 2008 col Real Madrid. E Totti si intrufola tra i commenti

Quello di oggi è un anniversario particolare in casa Roma. 12 anni fa i giallorossi sconfiggevano il Real Madrid qualificandosi per i quarti di finale di Champions League, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Uno dei protagonisti di quella serata fu Alberto Aquilani, che ha utilizzato Instagram per ricordare il momento: «5 Marzo 2008. Real Madrid-Roma 1-2. Nell’Olimpo del grande calcio, la notte che mi fece sognare, una notte che non dimenticherò mai». Il suo pensiero non rimane isolato, poiché Francesco Totti si è intrufolato tra i commenti con un simpatico: «Io c’ero!».