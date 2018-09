La Roma ha iniziato tra le ombre il nuovo campionato di Serie A: i giallorossi non totalizzavano solo 4 punti nelle prime tre gare di campionato dalla stagione 2012/2013

Solo 4 punti in tre gare e un ambiente in fermento. La Roma, dopo la sosta, dovrà cercare di ripartire per cambiare la rotta di inizio campionato. Alla vittoria all’esordio sul campo del Torino, giunta negli ultimi minuti grazie ad una prodezza di Edin Dzeko, hanno fatto seguito il pareggio casalingo in rimonta sull’Atalanta e la sconfitta in casa del Milan negli ultimi secondi di gara. 4 punti nelle prime tre gare di campionato per la squadra di Di Francesco: i giallorossi non iniziavano così ‘piano’ dalla stagione 2012/2013, quando alla guida della squadra c’era Zdenek Zeman; anche allora, 4 punti totali nelle prime 3 partite (2-2 in casa col Catania, vittoria per 3-1 sul campo dell’Inter e sconfitta per 3-2 all’Olimpico col Bologna). Nella scorsa stagione, invece, Di Francesco cominciò il suo primo campionato da allenatore della Roma con la vittoria sull’Atalanta (1-0 a Bergamo), la sconfitta interna con l’Inter (1-3) e il successo sul Verona (3-0).