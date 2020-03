Roma, Bonaventura osservato speciale: la situazione

Roma, Bonaventura in scadenza col Milan e i giallorossi studiano la sua situazione. Raiola lo ha proposto a Petrachi

Giacomo Bonaventura continua ad essere un osservato speciale in casa Roma. Il centrocampista offensivo è in scadenza con il Milan e non ha trovato l’accordo per il rinnovo, che all’attualità delle cose appare ancora lontano.

Per tale motivo, sottolinea il Corriere dello Sport, il suo agente Mino Raiola lo ha proposto a Petrachi. Valutazione in stand by: se ne riparlerà tra qualche settimana, ma il suo profilo rimane gradito.