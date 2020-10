Roma, Borja Mayoral: «Società e allenatore decisi nel volermi qui»

La Roma ha completato il reparto offensivo con l’arrivo di Borja Mayoral: ecco le sue prime parole da giocatore giallorosso

Borja Mayoral si presenta ai suoi nuovi tifosi. Ecco le parole del nuovo acquisto della Roma ai canali ufficiali della società.

«Penso che la Roma non abbia bisogno di presentazioni. È un club importantissimo, con una grandissima storia. È un onore per me poter difendere questi colori. La convinzione che la società ha dimostrato nel volermi portare qui, parlare con l’allenatore, con l’amministratore delegato, mi hanno trasmesso molta fiducia. Sono contento di essere qui».