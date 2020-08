Roma, buone notizie per Zaniolo: tampone negativo, il 27 nuovi test

Roma, buone notizie da Zaniolo. Il tampone è risultato negativo, il 27 è fissato il giorno per i nuovi test a Trigoria

Tampone negativo per Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma – come raccolto da TuttoMercatoWeb.com – è risultato negativo al test per il Covid-19 dopo il suo soggiorno in Sardegna.

Ora il giocatore, come tutta la squadra, effettuerà nuovi test il 27 agosto a Trigoria. Il 28 ci sarà il primo allenamento, mentre il giorno successivo Zaniolo risponderà alla convocazione in nazionale del ct Mancini.