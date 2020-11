Roma, caccia al nuovo ds: out Campos, ecco i nomi in ballo

La nuova proprietà della Roma continua la ricerca di un direttore sportivo: dopo aver depennato Campos rimangono pochi nomi in ballo

La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e come riporta La Gazzetta dello Sport i Friedkin hanno deciso di non hanno deciso di non attendere più Campos, anche perché non convinti dall’idea del portoghese di mandare un suo emissario a Trigoria, che lo sostituisse nei periodi in cui lui non poteva lasciare il Principato di Monaco.

La proprietà giallorossa, più che un vero DS, starebbe cercando un profilo che impersoni più il ruolo di talent scout, oltre che di direttore tecnico. A tal proposito, i nomi che circolano sono quelli di Victor Orta del Leeds, Markus Krösche del Lipsia ma anche due olandesi come John de Jong del PSV Eindhoven e Frank Arnesen, 64enne ex centrocampista tra le altre di Ajax e Valencia.