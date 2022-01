Roma, al via le uscite: Santon, Fazio e Reynolds ai saluti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma può dare il via anche alle cessioni: Santon, Fazio e Reynolds in uscita dai giallorossi

La Roma deve anche sfoltire la rosa per raggiungere gli obiettivi sul mercato in entrata. In difesa ci sono diversi esuberi che potrebbero essere piazzati in questa sessione.

In uscita ci sarebbero Santon, Fazio e Reynolds. L’esterno italiano piace molto in Grecia e Turchia, per il centrale oriundo si è fatta avanti qualche sirena spagnola. L’esterno americano invece potrebbe andare in prestito in Belgio, Brugge o Anderlecht le due piste. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.