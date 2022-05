Roma, Candela: «Sereno per la finale, Dybala è un giocatore fantastico»

Le parole dell’ex Candela prima Torino Roma: «Mercoledì è la finale, ma è fondamentale entrare in Europa League, dobbiamo vincere»

Vincent Candela è stato intervistato da Sky Sport: di seguito le sue dichiarazioni

FINALE – «Sono sereno, punto su Mourinho che ha qualità e difetti, ma è un vincente. Mi aspetto che andiamo lì per vincere, è un bel trofeo, sarebbe importante per ripartire e affrontare il prossimo campionato. Ci vado, vogliamo vincere».

TORINO ROMA – «Mercoledì è la finale, ma è fondamentale entrare in Europa League, dobbiamo vincere senza se e senza ma. È importante per i tifosi che quest’anno sono stati meravigliosi. Contro il Venezia mi sono emozionato, mi aspetto una vittoria questa sera per entrare in Europa League».

SCUDETTO 2001 E CAPELLO – «Ho un bel rapporto con Capello. Era importante vincere a Bari, era il primo gol e poi siamo andati sul 4-0. La Roma è sempre dentro il mio cuore, ma non mi ricordavo questa cosa».

DYBALA – «In coppia con Abraham? Si può giocare anche con Zaniolo, è un patrimonio importante del calcio. Con la fiducia dell’allenatore Dybala è un giocatore fantastico. Magari! Ci penseranno la Roma e Mourinho a convincerlo, sarebbe bello vederli in campo, anche con Mkhitaryan, Zaniolo e Pellegrini. Abbiamo una grande squadra con 2-3 grandi campioni, Dybala sarebbe davvero interessante»