Roma, caso Petrachi: causa civile come ultima ipotesi

Le strade tra Petrachi e la Roma si sono ormai divise. Si cerca un accordo e la causa civile potrebbe essere l’ultima via percorribile

Dopo una sola stagione, le strade della Roma e del d.s. Petrachi si sono divise. Il club giallorosso ha, al momento, scelto la strada delle sospensione in attesa di trovare un accordo che possa far felice entrambe le parti.

IPOTESI CAUSA CIVILE – Tra la Roma e Petrachi ballano due milioni netti, ovvero l’ingaggio per le prossime due stagioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si cercherà una soluzione unanime ma non è da escludere una causa civile in caso di mancato accordo. Arrivare davanti al giudice, però, resta comunque l’ultima strada percorribile.