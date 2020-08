Roma, cena di squadra a Torino: patto Europa League tra giocatori e allenatore

Roma, cena di squadra prima della Juve: c’è un patto segreto con Fonseca per concentrarsi al 100% sull’Europa League

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nella serata tra giovedì e venerdì tutta la Roma si è recata a cena da “Catullo”, ristorante a Torino situato sulle rive del Po. I giallorossi, infatti, sono rimasti nel capoluogo piemontese dopo il successo con il Toro per preparare la partita con la Juve.

Durante la cena è stato sancito un patto per l’Europa League tra l’allenatore e i calciatori, con l’obiettivo di tenere al di fuori dello spogliatoio per i prossimi giorni tutti i discorsi sulle cessioni societarie e le notizie di mercato. Un modo, dunque, per focalizzare l’attenzione soltanto sui prossimi impegni.