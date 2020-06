Roma, chiesto un prestito per pagare i dipendenti. Fienga cerca liquidità

Secondo il Corriere dello Sport l’ad Fienga è alla ricerca di liquidità per onorare gli stipendi dei dipendenti

La Roma è pronta ad incassare un nuovo prestito con un garante d’eccezione: la Repubblica italiana. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma ha deciso di sfruttare il Decreto Liquidità per ottenere a tasso vantaggiosi un nuovo finanziamento, che si aggiunge ai 30 milioni già concordati con il patron, che ha acquisito (con uno sconto di 4 milioni) un pacchetto di crediti futuri della società.

La motivazione? La necessità di pagare i dipendenti del club: Fonseca e i giocatori, dopo aver accettato di rinunciare alla mensilità di marzo e di spalmare le successive tre, dal primo luglio torneranno a percepire gli stipendi. Evidentemente, non avendo ancora finalizzato operazioni di mercato che potessero garantire denaro, Schick in primis, Fienga ha ritenuto fosse opportuno ottenere un nuovo finanziamento bancario, come riportato dal Sole 24 Ore, per sopperire all’assenza di flussi di cassa. A erogarlo sarà la Banca Popolare del Lazio, sempre che il contratto venga firmato.