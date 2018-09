Roma-Chievo: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Roma-Chievo, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La sfida tra Roma e Chievo delle 12.30 vedrà affrontarsi due squadre che arrivano entrambe da due giornate in cui non raccolgono i 3 punti; per il Chievo addirittura peggio dato che anche alla prima giornata è arrivata una sconfitta interna, quella per 2-3 contro la Juventus di Allegri. Per la Roma un inizio di campionato decisamente altalenante che era tuttavia partito col piede giusto: vittoria per 1-0 sul campo del Torino alla prima giornata di campionato. Poi un pareggio interno per 3-3 acciuffato in rimonta su una strepitosa Atalanta che a fine primo tempo conduceva per 3-1, e infine la sconfitta di Milano contro i rossoneri per 2-1 del 31 agosto.

Per la squadra allenata da Lorenzo D’Anna una situazione decisamente difficile in questo inizio di stagione. Sono arrivate infatti due sconfitte di fila nelle prime due giornate con squadre decisamente più attrezzate come Juventus (Chievo-Juventus 2-3) e Fiorentina (Fiorentina-Chievo 6-1) e, a queste, si è aggiunto il deludente pareggio interno per 0-0 contro l’Empoli nella scorsa giornata. Ma non è finita qui. In settimana è arrivata inoltre la sentenza riguardo il caso delle plusvalenze fittizie, sentenza che ha decretato non solo 3 mesi di inibizione per il presidente Campedelli, ma anche una penalizzazione di 3 punti in classifica. A quattro giornate dall’inizio, il Chievo rischia quindi di rimanere in ultima posizione con un -2 sulla casella dei punti raccolti. Un’inizio in salita per una stagione che si prospetta molto dura.

Roma-Chievo: diretta live e sintesi

Roma-Chievo: formazioni ufficiali

Roma-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Nella sfida di pranzo tra Roma e Chievo, Di Francesco cercherà di portare a casa i 3 punti, fondamentali per avvicinare i giallorossi alle alte posizioni di classifica. Tuttavia, il ravvicinato impegno in Champions League contro il Real Madrid in terra spagnola, porterà ad un certo turnover tra le file dei giallorossi. Dunque ci saranno sì delle rotazioni, ma abbastanza limitate. Il reparto arretrato sarà probabilmente composto da Olsen in porta, e Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa. In mezzo al campo De Rossi dovrebbe lasciare il posto Nzonzi.

A questo proposito parlato così il tecnico in conferenza stampa: «Entrambi recuperati, Florenzi quasi sicuramente sarà dall’inizio, per De Rossi devo valutare se giocherà lui o Nzonzi. Ha saltato un allenamento e mezzo, ha avuto qualche problema, ma è del tutto recuperato». A fianco di uno Nzonzi (o De Rossi), giocheranno due tra Zaniolo, Cristante e Pellegrini: «Ad oggi per i posti di mezzala si giocano il posto Zaniolo, Pellegrini e Cristante. Tre giovani, due dei quali giocheranno sicuramente». Nel reparto avanzato da una parte confermati Dzeko e Under, mentre dall’altra Perotti ed El Shaarawy si contenderanno il posto per un posto nel tridente d’attacco.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manōlas, Fazio, Kolarov; Pellegrini Lo., Nzonzi, Cristante; Ünder, Džeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Per quanto riguarda il Chievo, mister D’Anna dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 di partenza. In Difesa, davanti a Sorrentino, troviamo Tomovic, Rossettini, Bani e Barba; a centrocampo Hetemaj, Radovanovic e Obi; in attacco Birsa e Giaccherini con al centro Stepinski. Positivo mister D’Anna in conferenza stampa, occasione in cui ha parlato della difesa clivense: «La difesa? E’ stata ricomposta, ci sono stati infortuni, abbiamo avuto poco tempo, serve solidità».

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

Roma-Chievo: i precedenti del match

La partita tra Roma e Chievo si è disputata 16 volte tra le mura dello Stadio Olimpico a partire dall’annata 2001/02, ovvero quando il Chievo venne promosso in Serie A. Il primo confronto tra le due squadre fu impari e terminò con un netto 5-0 in favore dei giallorossi. Questo risultato rimane tutt’ora la vittoria più larga della Roma contro il Chievo in questi 16 anni. Il bilancio totale sorride ai giallorossi che si sono imposti per ben 11 volte. Cinque sono le vittorie di fila dei giallorossi negli ultimi cinque anni e, negli ultimi quattro, la Roma si è sempre imposta segnando 3 o più reti. Tre sono stati i pareggi (2004/05; 2006/07; 2007/08), mentre due le vittorie esterne del Chievo. La prima vittoria dei clivensi risale infatti al 2002/03 quando la formazione allenata da Delneri si impose per 1-0. Stesso risultato anche per la formazione di Corini che vinse per 1-0 nel 2012/13

Roma-Chievo: l’arbitro del match

A dirigere la sfida delle 12.30 tra Roma e Chievo è stato scelto Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo. L’arbitro classe ’74 sarà affiancato dalla coppia di assistenti formata da Gianluca Lorenzo Manganelli della sezione AIA di Valdarno ed Emanuele Prenna della sezione AIA di Molfetta. Al quarto uomo troviamo Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, mentre al VAR e all’AVAR una coppia di partenopei: Fabio Maresca della sezione di Napoli e Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Molti sono gli incontri della Roma e del Chievo diretti da Mazzoleni. Basti pensare che in questa stagione, Mazzoleni ha già arbitrato la squadra di Verona in occasione della sfida di Coppa Italia del 12 agosto tra Chievo e Pescara, finita 1-0. Nella scorsa stagione, Mazzoleni ha condotto due sfide della Roma (Roma-Milan 0-2 e Lazio-Roma 0-0), e una del Chievo (Genoa-Chievo 1-1).

In generale, Mazzoleni ha diretto i giallorossi in ben 24 occasioni con un totale di 14 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima di queste risale al 25 febbraio 2018, quando il Milan vinse all’Olimpico per 2-0. L’arbitro di Bergamo ha inoltre condotto il Chievo in 19 occasioni con un bilancio pari a 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Interessante segnalare inoltre che Mazzoleni ha già arbitrato Roma–Chievo in altre 3 occasioni: l’8 marzo 2015 (Chievo-Roma 0-0), il 22 marzo 2014 (Chievo-Roma 0-2), e il 9 gennaio 2010 (Roma-Chievo 1-0).

Roma-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Roma-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.