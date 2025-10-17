Roma, Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. Contro l'Inter mi aspetto questa sfida. Dybala...»

Roma, parla il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: «Il nostro obiettivo è giocare una partita di livello, l’Inter come il Napoli è una squadra straordinari»

La Serie A riaccende i riflettori e la Roma si prepara a un nuovo capitolo del suo percorso stagionale. Sabato 18 ottobre, alle 20:45, i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini affronteranno l’Inter di Chivu in una sfida valida per la settima giornata di campionato.

La squadra capitolina arriva all’appuntamento da capolista, forte dei suoi 15 punti e del successo per 2-1 ottenuto contro la Fiorentina. Anche l’Inter si presenta in ottima forma: terza in classifica con 12 punti, ha appena travolto la Cremonese con un netto 4-1. Le parole di Gasperini in conferenza:

INFORTUNATI – «Dybala ha lavorato bene durante la sosta, come Pellegrini. Sono soddisfatto del lavoro, l’incognita di ricominciare dopo la sosta c’è sempre»

OBIETTIVI – «Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. Tutte le squadre puntano a quell’obiettivo. Ci sono gli obiettivi tecnici, diversi da quelli economici da valutare partita dopo partita. Io mi fermo alle valutazioni tecniche, siamo in una buona posizione. Il nostro obiettivo è giocare una partita di livello, l’Inter come il Napoli è una squadra straordinaria, questo è il primo traguardo. Le cose importanti sono le prestazioni, sono ciò che ti rendono più fiducioso. Ascolto le opinioni di tutti, sento che l’Inter è superiore, noi lavoriamo per avvicinarci a chi è più avanti e speriamo di riuscirci. Ai tifosi non dobbiamo chiedere niente, c‘è grande passione ed entusiasmo, sono componenti fantastiche di questa tifoseria. Il nostro compito è mantenere alto l’entusiasmo, il nostro obiettivo è fare una partita coraggiosa contro l’Inter, una delle squadre migliori in Europa. Mi auguro di vedere un approccio sia tattico che di personalità, perché bisogna fare bene tutto.»

PISILLI – «È un giocatore di grande prospettiva, in questo momento ci sono giocatori più forti. Non posso fare stare fuori Koné e Cristante in questo momento. C’è un nucleo di giocatori sempre presente nelle vittorie e nelle sconfitte che dà continuità di risultati. Ci sono tanti altri giocatori che stanno crescendo“. E poi anche su Angeliño e sul suo recupero: “C’è un comunicato medico, bisogna attenersi a quello. Tatticamente non ne parlo»

BAILEY – «Non mi aspettavo di non averlo per due mesi, purtroppo speravamo che il suo infortunio fosse meno lungo. La cosa confortante è che ormai ci siamo dopo otto settimane, poi sarà disponibile. Arriva da una lunga inattività e andrà inserito: ci vorrà tempo, ma ci darà una bella mano perché ha caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa»