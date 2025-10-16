Wesley Roma, nel suo contratto compare un premio per la Champions League: una clausola senza valore

Wesley Roma, il premio Champions League è “fantasma”: una clausola che non serve a nulla: tutti i dettagli

La Roma non disputa la Champions League da quasi sette anni, eppure nei contratti dei suoi giocatori la competizione continua a comparire. È il caso di Wesley, il giovane brasiliano arrivato in giallorosso, il cui accordo prevede un premio da 288mila euro lordi in caso di vittoria della massima competizione europea.

A riportarlo è La Repubblica, che spiega come si tratti di un evidente errore: una clausola inserita per abitudine, frutto di un “copia e incolla” frettoloso dai modelli contrattuali standard. Una svista che non ha alcuna valenza pratica, visto che la Roma è impegnata in Europa League e non può ambire al trofeo più prestigioso.

L’episodio, pur privo di conseguenze concrete, mette in luce quanto spesso i contratti dei calciatori vengano redatti con formule ripetitive, senza un controllo minuzioso su ogni dettaglio. Un piccolo errore burocratico che, però, non è passato inosservato.

