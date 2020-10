Continua il casting della Roma per il ruolo di nuovo direttore sportivo giallorosso: si allontanano Emenalo e Boldt

Come informa Sky Sport continua il casting alla Roma per il ruolo di nuovo direttore sportivo giallorosso. Sono definitivamente fuori dai giochi Emenalo (ex Chelsea e Monaco) e Boldt (Amburgo).

Con Boldt ci sono stati dei colloqui ma non sono andati a buon fine. Prosegue la ricerca, quindi, di Friedkin.