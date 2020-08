Roma, continua la caccia al ds: Sabatini si chiama fuori, piacciono Orta e Berta

Continua la caccia della Roma al nuovo direttore sportivo: piacciono Orta e Berta, possibili novità dopo il closing

La Roma continua la caccia al nuovo direttore sportivo e non commettere gli stessi errori del passato. Il nuovo ds sceglierà i giocatori, lavorerà con allenatore e squadra, ma non passeranno da lui tutte le scelte come in passato. Anche per questo il nome di Walter Sabatini ha perso forza nelle ultime ore e ieri ci ha pensato lui stesso a tirarsi fuori.

I tifosi invocano Daniele Pradè (e lui tornerebbe volentieri nella Capitale) ma il suo nome non viene preso in considerazione. Come spiega La Gazzetta dello Sport c’è anche il nome di Burdisso nella lista di Friedkin ma la pista non è più calda come giorni fa. Nella lista ci sono poi i nomi di Berta, dell’Atletico Madrid, e di Orta, attuale manager del Leeds fresco di promozione in Premier. Come figura piace, ma sembra difficile che la Roma affidi la direzione sportiva ad un ex collaboratore di Monchi che ha pochissima conoscenza della Serie A. Il nome preferito di Fienga era e resta Fabio Paratici, che però al momento è blindato dalla Juventus.