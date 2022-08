Roma Cremonese, sarà goleada? Radu non ci pensi...

La seconda giornata di campionato propone la sfida tra Roma Cremonese: per il portiere grigiorosso Radu non è il caso di guardare al passato

La prima volta che si giocò Roma Cremonese fu quasi un secolo fa, nel 1929 e i giallorossi vinsero 9-0. Per quanto nella Capitale l’entusiasmo non manchi e per quanto la Cremonese arrivi da 3 gol incassati a Firenze, risulta impossibile pensare a un risultato di questo genere. Però, è indubbio che chi si recherà all’Olimpico vi andrà convinto che stavolta Zaniolo, Dybala e compagni non falliranno tutte le occasioni com’è successo a Salerno, dove poi si sono conquistati 3 punti con una conclusione deviata da chi non ti aspetti: Bryan Cristante.

L’ultima volta che la Cremonese era in A ha perso 3-0 con la Roma. Era guidata da Gigi Simoni e la Roma aveva in panchina Carletto Mazzone. E, dato il momento (o meglio il periodo che va da Bologna-Inter a Fiorentina-Cremonese), Radu stia tranquillo: peggio di quel che successe allora non gli può capitare. Anche se lui ha già dimostrato di andare oltre l’immaginabile.

Il riferimento è al gol che stappò la partita: una punizione calciata forte da Di Biagio, un tracciante rasoterra piuttosto centrale, assolutamente parabile. E invece Turci incappò in un intervento alquanto maldestro, bloccò il pallone che gli sfuggì via e diede il via a una domenica pomeriggio alquanto serena per la Roma. Con Balbo che poco dopo la mezzora va a deviare in rete un delizioso assist di Delvecchio e il 3-0 a un minuto dal termine ad opera di Cappioli. Che a fine gara sembrava il più felice di tutti perché quella rete la cercava da tempo e sentiva di averne bisogno «per il morale». Sette giorni dopo si sarebbe giocato il derby, che avrebbe risolto dal dischetto Beppe Signori. E chissà se in questo derby lungo un anno tra Mourinho e Sarri, chi dei due sarà più felice del verdetto della seconda giornata…