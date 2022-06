Cristante avrebbe aperto ad un possibile addio alla Roma: la Juve si mette sulle sue tracce e propone uno scambio

Brayan Cristante sarebbe tentato di dire addio alla Roma per andare in un top club come Juve o Milan.

I bianconeri, interessati al giocatori, potrebbero farsi avanti e proporre ai giallorossi uno scambio con Mandragora che piace a Mourinho. Lo scrive Il Messaggero.