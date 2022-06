Roma, Vieri: «Mourinho un vincente. Totti deve tornare»

L’ex attaccante italiano Vieri ha parlato della Roma, elogiando Mourinho e acclamando il ritorno in giallorosso di Totti

Christian Vieri, in una intervista a Il Messaggero, elogia il lavoro alla Roma di José Mourinho e spinge Francesco Totti verso il ritorno in giallorosso.

MOURINHO – «Mourinho è un vincente. Tanti hanno sminuito questo successo dicendo che è una coppa meno importante. Ma è stato un grande successo per lui, per la Roma, ma anche per il calcio italiano».

TOTTI – «Deve tornare alla Roma. Come Maldini ha l’esperienza che altri non hanno. Conosce l’ambiente, il calcio giocato, sa tutto di tutto. C’è poco da fare».