Roma, Diawara: «Dobbiamo avere la forza di ricominciare»

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club. Ecco le sue parole sull’eventuale ripresa del campionato:

«Ora sarà come l’inizio del campionato. Dobbiamo avere la forza di ricominciare e andare a mille senza perdere di vista l’obiettivo di rimanere tra le prime quattro. Non vedo l’ora che tutto finisca, sono rimasto a casa rispettando le regole del Governo».

RIPRESA – «Mi sento bene, sto bene, non vedo l’ora di tornare in campo. Ora ci stiamo allenando individualmente ma non vedo l’ora di allenarmi con loro per tornare a fare ciò che facevamo prima».