Roma, Rensch sicuro: «Contro il Como dobbiamo vincere. Dei giallorossi mi piace che…»

Devyne Rensch: “Mi piace tutto della Roma, vogliamo vincere contro il Como”

Devyne Rensch sarà ancora una volta titolare nell’undici scelto da Gasperini per la sfida di questa sera contro il Como. In vista del match, il giovane giocatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo entusiasmo per il suo percorso in giallorosso e per l’ambiente che lo circonda.

“Mi piace tutto, mi piace il modo in cui giochiamo, i tifosi, la gente, lo stadio, tutto”, ha dichiarato Rensch. Un messaggio chiaro che mostra quanto il giocatore si sia integrato rapidamente nella squadra e quanto apprezzi l’atmosfera che la capitale e il club offrono. L’entusiasmo del giocatore si riflette anche sulla sua mentalità in campo: “Ogni partita è importante da vincere”, ha aggiunto, sottolineando come l’obiettivo della Roma sia sempre quello di conquistare i tre punti, indipendentemente dall’avversario.

La sua presenza da titolare conferma la fiducia che Gasperini ripone nel calciatore, pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra. Rensch ha dimostrato finora di sapersi adattare alle richieste tattiche del tecnico e di poter essere un elemento chiave nella costruzione del gioco offensivo.

Con il Como che si prepara a una sfida impegnativa allo Stadio Olimpico, la Roma può contare su giocatori motivati come Rensch, determinati a mantenere il ritmo in campionato e a continuare la serie positiva. La combinazione tra entusiasmo, qualità tecniche e voglia di vincere potrebbe rivelarsi decisiva per ottenere un risultato positivo.

L’attenzione dei tifosi è alta, e il messaggio di Rensch rafforza la percezione di una squadra unita, pronta a lottare su ogni pallone per raggiungere gli obiettivi stagionali.

