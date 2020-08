Roma, difesa sotto accusa: si cercano almeno tre rinforzi per Fonseca

La Roma sta valutando di rafforzare la propria difesa nella sessione estiva a causa dei troppi gol incassati nella scorsa stagione

La Roma vuole rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società giallorossa starebbe valutando almeno tre rinforzi da consegnare a Fonseca.

Pau Lopez non ha infatti convinto e potrebbe così partire. Al suo posto si valutano i profili di Gollini e Meret, due giovani che piacciono parecchio. La dirigenza vorrebbe inoltre provare a riportare nella rosa giallorossa Chris Smalling dopo le ottime prestazione viste quest’anno. Un ultimo obiettivo è un terzino destro: Bruno Peres non ha convinto in fase difensiva mentre Florenzi e Karsdorp dovrebbero andare a giocare altrove.