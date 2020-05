Roma, diktat chiaro a Petrachi: Zaniolo e Pellegrini sono incedibili

La Roma non vuole rinunciare a Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini: il club sta studiando un piano per blindarli

Il mercato della Roma si baserà su un punto fondamentale: trattenere a Trigoria Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Petrachi è tornato operativo e ha avuto questo mandato perentorio: i due giocatori più ricercati sono incedibili.

Come riporta Il Corriere dello Sport Il direttore sportivo ha il gravoso compito di fare plusvalenze con altri giocatori, deve liberarsi di quelli in esubero, con la collaborazione di Baldini. Fonseca è soddisfatto della rosa, alla quale per la prossima stagione vuole aggiungere esperienza e i dirigenti gli hanno assicurato che faranno di tutto per accontentarlo. Senza cedere i due gioiellini giallorossi