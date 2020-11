Roma, domani Dzeko effettuerà il tampone: Fonseca in ansia

Edin Dzeko, risultato positivo al Coronavirus il 6 novembre, domani effettuerà un tampone in vista del match contro il Parma

Sarà fatto tutto il possibile per mettere in campo Edin Dzeko contro il Parma. Il capitano della Roma, fermo per Coronavirus dal 6 novembre, domani effettuerà un tampone e se risulterà negativo dovrà farne un altro e, in caso di una seconda negatività, potrà tornare in campo.

Come riporta il Corriere della Sera se tutto andrà per il meglio, i margini per averlo a disposizione contro il Parma ci sarebbero. Se il bosniaco non dovesse farcela dovrebbe toccare di nuovo a Borja Mayoral: lo spagnolo non ha entusiasmato con il Genoa, ma il tecnico portoghese non può permettersi di bruciare un giovane su cui la società ha scommesso.