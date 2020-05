Roma, dopo i test medici la Primavera tornerà ad allenarsi da domani

La Primavera della Roma tornerà ad allenarsi a partire da domani: Fonseca vuole allungare la rosa visto le tante gare ravvicinate

La Primavera della Roma allenata da Alberto De Rossi tornerà ad allenarsi a partire da domani. I giovani giallorossi, prima di tornare in campo, sosterranno tutti gli esami medici del caso e se ci sarà il via libera potranno indossare nuovamente gli scarpini.

Come riporta Sky Sport Fonseca vuole allungare la rosa visti i tanti impegni ravvicinati che attendono la Roma. Il tecnico portoghese vuole sfruttare i talenti della Primavera (Alessio Riccardi in primis) in questo tour de force.