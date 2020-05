Roma, doppia partita per Pallotta: proseguono i contatti con Friedkin e Vitek

James Pallotta continua ad avere contatti con Friedkin per il passaggio di proprietà e con Vitek per i terreni di Tor di Valle

Doppia, fondamentale, partita in casa Roma. Come spiega La Gazzetta dello Sport James Pallotta starebbe continuando ad avere contatti con Dan Friedkin per il passaggio di proprietà. Chiaramente la trattativa sarà da reimpostare quasi da capo: Pallotta è disposto ad accettare una somma intorno ai 600 milioni, ma è possibile che la controparte offrirà ancora di meno, e non è sicuro che il presidente a quel punto accetterà, tant’è che ieri ha detto: “Non sono preoccupato”.

L’altro match si gioca sul fronte stadio. La Rosea spiega che l’imprenditore ceco Vitek ha riallacciato i contatti con UniCredit per l’acquisizione delle tre imprese di Luca Parnasi, Capital Devi, Parsitalia ed Eurnova. Quest’ultima detiene i terreni dove sorgerebbe l’impianto. Anche qui però il magnate preferirebbe uno sconto del 20/30% rispetto ai 300 milioni accordati inizialmente.