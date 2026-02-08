Roma, forfait pesante in casa giallorossa! Non sarà a disposizione nella sfida contro il Cagliari. Le ultimissime

Roma, brutte notizie per il tecnico Gasperini: senza Dybala contro il Cagliari! Gli aggiornamenti sull’assenza

Paulo Dybala non sarà disponibile per Roma–Cagliari: l’argentino non ha recuperato completamente dal problema al ginocchio che lo aveva già tenuto fuori contro l’Udinese. Dopo allenamenti differenziati nei giorni scorsi, lo staff medico ha deciso di non rischiarlo per la partita di lunedì all’Olimpico, con l’obiettivo di preservarlo in vista dello scontro diretto del prossimo weekend contro il Napoli, come riportato da Sky Sport.

Alla lista degli indisponibili si aggiungono altri nomi importanti: Robinio Vaz è out per un problema muscolare rimediato in settimana, Manu Kone non sarà della partita e resta fuori anche il lungodegente Dovbyk. Da valutare invece le condizioni di El Shaarawy ed Hermoso, che sabato si sono allenati a parte e potrebbero essere recuperati solo all’ultimo momento.

L’assenza di Dybala rappresenta un problema rilevante per l’attacco giallorosso e costringerà la squadra a rivedere soluzioni offensive e assetto tattico. La scelta di non forzare il recupero punta a tutelare il giocatore in vista delle prossime gare decisive della stagione, mentre la formazione per l’Olimpico verrà definita solo nelle ore precedenti al fischio d’inizio.