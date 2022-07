Roma tra Dybala e Muriel: Mou pretende il salto di qualità

Si riscalda finalmente il calciomercato di casa Roma: le voci su Dybala e Muriel quel possibile salto di qualità necessario a José Mourinho

Se la scelta sarà tra Dybala e Muriel, beh, senza ombra di dubbio per i tifosi della Roma sarebbe una nota particolarmente lieta. Dopo settimane di basso profilo, il calciomercato estivo del club giallorosso potrebbe dunque subire il cambio di marcia.

Un’accelerazione che Tiago Pinto dovrà per forza di cose imprimere dopo una prima parte di campagna trasferimenti contraddistinta dai soli innesti sostanziali di Celik e Matic, a rimpinguare la rosa tra difesa e centrocampo.

Ma di certo non può bastare, soprattutto a José Mourinho che al suo secondo anno in riva al Tevere non vorrà di certo accontentarsi di un trofeo (con tutto il rispetto) secondario e di un piazzamento fuori dalla prossima Champions League.

Con la cessione di Zaniolo sempre alle porte, diventa inevitabile regalare un partner d’attacco credibile ad Abraham. La frenata Inter su Paulo Dybala un’occasione troppo ghiotta per il sorpasso al fotofinish, così come la “cedibilità” di Luis Muriel la suggestione da approfondire.

Comunque sia, due attaccanti di altissimo profilo e con caratteristiche certamente complementari a quelle del centravanti inglese, uno abituato a spaziare su tutto il fronte e ben associarsi con i compagni. Caro Tiago Pinto, è il momento di affondare il colpo.