Roma, Dybala: «Voglio tornare in finale, siamo in debito da Budapest. Qui mi sento a casa, sul futuro…»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, in conferenza stampa in vista dell’Athletic Bilbao. Tutti i dettagli in merito alla sfida

Paulo Dybala ha parlato nella conferenza stampa in vista di Athletic Bilbao-Roma.

ATMOSFERA CHE VI ASPETTA – «Danno il proprio contributo… Nei momenti di difficoltà ci sono tifoserie che spingono, lo ha fatto l’Olimpico e lo farà questo stadio domani. Me ne hanno parlato tanto, è uno stadio caldo, penso che domani sarà una bellissima gara anche per uno stadio così».

ANDATA – «Siamo stati molto bravi all’andata, soprattutto nel momento di difficoltà quando ci attaccavano. Abbiamo fatto bene la fase difensiva e dopo il loro gol siamo stati bravissimi a reagire e trovare il gol del vantaggio».

VOGLIA DI RIVINCITA – «Sicuramente, quella partita ci ha lasciato un sapore molto amaro soprattutto a me. Manca tanto per la finale, ci sono ancora tante partite, ma il desiderio è quello di tornare a giocare in questo stadio più avanti».

ROMA – «Ho sempre detto dal primo giorno, i tifosi della Roma mi hanno fatto sentire come se ci fossi sempre stato. Mi sento di dover dare indietro qualcosa, il desiderio più grande è regalargli un trofeo. Ci siamo andati vicini ma non ci siamo riusciti, per questo ho voglia di rivincita. Stiamo facendo le cose molto bene, ma manca tanto e dobbiamo fare un passo alla volta».

RINNVO PAREDES – «E’ stato tutto suo, io sono solo felicissimo che sia rimasto. Oltre che un fratello è un grandissimo campione».