Roma, Dybala: «Il nostro obiettivo è vincere. Juve? Avevamo un accordo, ma poi hanno fatto altre scelte» – VIDEO

Paulo Dybala, neo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua scelta e degli obiettivi stagionali. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI – «Presto per parlare di Scudetto. L’importante è continuare ad avere ambizione dopo aver vinto un trofeo importante. A tutti piace vincere ed è il nostro obiettivo».

INTER – «Ho un rapporto molto bello con Marotta, ma non è l’unica squadra con cui abbiamo parlato. Quando è arrivato Tiago Pinto a Torino, però, è cambiato tutto»

MOURINHO – «Un piacere enorme la sua chiamata. La dimostrazione di affetto da parte di tutti è stata importante per accettare la Roma. La prima domanda che ho fatto al mister è stata cosa potevamo vincere».

JUVENTUS – «In caso di gol non esulterò. Avrei voluto fare molti più gol in bianconero. Critiche? Quando giochi per una squadra importante è normale ce ne siano. Contratto? Avevo un accordo ad ottobre con la Juve, ma poi a marzo ci è arrivata la notizia. Non è stato un problema economico, ma una loro scelta».

TOTTI – «Mi ha parlato della Roma quando ci siamo visti. Maglia numero 10? La cosa più importante, l’ho sempre detto, è che sappiamo chi è l’ultimo ad averla indossata. C’è rispetto, è una maglia importante per i tifosi»

ZANIOLO – «Ho parlato con lui ma poi la decisione sul suo futuro spetta a lui. Chiaro che tenere giocatori forti in squadra aiuta».