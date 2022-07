Roma, l’ex allenatore di Wijnaldum: «Con lui squadra da scudetto»

L’ex allenatore di Wijnaldum ai tempi del Feyenoord ha parlato del possibile arrivo alla Roma del centrocampista

Gertjan Verbeek, ex allenatore di Wijnaldum ai tempi del Feyenoord, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del possibile arrivo alla Roma del centrocampista olandese.

PRIMO RICORDO – «Il sorriso. Era giovanissimo e arrivava agli allenamenti sempre mezzora prima, con le cuffie nelle orecchie e il buon umore. “Questo ragazzo ha passione”, pensai. L’anno precedente aveva giocato qualche gara in prima squadra, in ritiro mi impressionò così tanto che lo schierai subito titolare contro il Psv in Supercoppa olandese. Era già pronto. Nonostante la sconfitta tenne testa a centrocampisti di livello».

COSA DAREBBE ALLA ROMA – «Personalità, leadership, qualità e quantità. Già all’epoca non si tirava mai indietro, anzi a volte i compagni si arrabbiavano perché in partitella non si risparmiava mai. Entrava duro, ecco. Una cosa così non è da tutti. Sarebbe un ottimo colpo per Mourinho. Tra l’altro, per lui, i giocatori si getterebbero tutti nel fuoco. Wijnaldum è l’uomo giusto se si vuole puntare a vincere qualcosa».

CON LUI ROMA DA SCUDETTO – «Difficile dirlo, ma perché no. In fondo i vincenti aiutano a vincere, e lui è stato campione d’Europa con il Liverpool. Lo vedo bene insieme a Pellegrini e Abraham. Tra l’altro in Olanda segnava molto di più, poi con Klopp ha imparato anche la fase difensiva. Resta uno dei numeri 8 più forti d’Europa. Il vero Wijnaldum non è quello visto al Psg. Se dovesse arrivare, la Roma si divertirà».