Roma, Dybala contro Nico Williams – Ranieri ha chiaro cosa vuole dalla Joya: «Voglio che si diverta»

Roma, questa sera Ranieri si affida a Paulo Dybala nella sfida a distanza con la stella dei baschi Nico Williams: il tecnico vuole che la Joya «Si diverta»

Ieri Claudio Ranieri nella conferenza stampa di presentazione di Roma Athletic Bilbao parlando di Dybala ha detto: «Voglio che si diverta». Come riportato dal Corriere dello Sport, la Joya dopo i dubbi dell’estate è tornato centrale per il progetto giallorosso, con la doppietta contro il Porto a testimoniare la sua importanza per la squadra. Adesso la società sta anche valutando un rinnovo, con prolungamento fino al 2027.

Intanto questa sera la sfida dell’argentino è contro Nico Williams, stella dei baschi, messosi in luce quest’estate con un Europeo vinto da protagonista e poi con la decisione di rimanere a Bilbao proprio per bissare l’impresa europea con la squadra in cui è cresciuto e al fianco del fratello Inaki. Per contenerlo Ranieri ha studiato le contromosse, chiedendo in particolare a Saelemaekers e Kone uno sforzo extra al già loro lavoro importante di recupero palloni.