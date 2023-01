Roma, Dybala: «Sapevamo non sarebbe stato semplice»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, dopo la vittoria per 2-0 all’Olimpico contro la Fiorentina

Paulo Dybala, sul proprio account Instagram, si è espresso dopo il 2-0 della Roma sulla Fiorentina firmato dalla sua doppietta.

PAROLE – «Sapevamo che non sarebbe stato semplice oggi, altra vittoria di qualità! contento per la doppietta e per l’ottima prestazione di squadra, bravi tutti. Un ringraziamento va soprattutto a Tammy Abraham. DAJE ROMA».