Edin Dzeko, dopo essere tornato negativo al Coronavirus, si è recato a Villa Stuart per ottenere l’idoneità sportiva (necessaria per tornare in campo dopo la positività al Covid-19).

Poche ma significative parole pronunciate dell’attaccante bosniaco ai giornalisti presenti: «Contento che sia finita, ora sto bene».