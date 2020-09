Roma Dzeko, il club frena la Juventus: ma i bianconeri non mollano la presa nei confronti dell’attaccante bosniaco

Prima la Roma. Almeno per il momento. I giallorossi – come riportato da La Gazzetta dello Sport – hanno frenato la Juventus per Edin Dzeko, attaccante bosniaco diventato di nuovo padre prima di volare a Cagliari per disputare l’amichevole di ieri contro i sardi.

PRESSING JUVE – La compagine bianconera ci prova comunque, nonostante l’obiettivo numero uno sia Luis Suarez. La Juve tiene aperta la porta, la Roma no: per il momento Dzeko non si muove dalla Capitale.