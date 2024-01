Roma El Shaarawy: «De Rossi è come un fratello maggiore»

Le parole di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, prima del calcio d’inizio della sfida contro la Salernitana

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Salernitana-Roma, di seguito le sue parole.

RITROVARE LA NAZIONALE – «É un obiettivo che ricerco sempre. Il ruolo di esterno d’attacco è quello che preferisco, più vicino alla porta i numeri sono ovviamente diversi. Portare a casa i tre punti è fondamentale».

DE ROSSI – «L’ho sempre ammirato. Ho sempre avuto grande stima di lui anche da giocatore e ora ancora di più. Ha mantenuto quell’atteggiamento da fratello maggiore è un onore. Speriamo di far bene per lui ma soprattutto per noi».